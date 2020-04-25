Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Fizz. Fizz'in özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Fizz'in özellikleri

Fizz, Bilgewater çevresindeki resiflerde yaşayan amfibi bir yordle. Arada sırada batıl inançlı kaptanların denize bıraktığı adakları bulup getirse de en gedikli denizciler bile onunla ters düşmemeleri gerektiğini, onun hilebaz karakterini hafife alanların başına gelenlerin hikâyelerini biliyor. Sık sık kaprisli bir okyanus ruhuyla karıştırılan Fizz, görünüşe bakılırsa derinliklerdeki devasa etçil canavarlara hükmedebiliyor ve dost, düşman demeden önüne gelenin kafasını karıştırmaktan zevk alıyor.

Yetenekler

Çevik Dövüşçü: Fizz birimlerin içinden geçebilir ve şampiyonun tüm kaynaklardan aldığı hasar belli bir miktarda azalır.

Zıpkın Saldırısı: Fizz atılarak hedefini deşip geçerken büyü hasarı verir ve hedefine isabet etkileri uygular.

Deniztaşı Zıpkın: Fizz'in saldırıları rakiplerinde kanamaya yol açarak birkaç saniye boyunca büyü hasarı verir. Fizz sıradaki saldırısını ilave hasar verecek şekilde güçlendirebilir ve kısa süreliğine sonraki saldırılarının gücünü arttırabilir.

Oyunbaz / Düzenbaz: Fizz havaya sıçrar ve zarafetle zıpkınının üstüne konarak hedef alınamaz hale gelir. Fizz bunun ardından zemine darbe indirmeyi ya da tekrar sıçrayarak sert bir iniş yapmayı seçebilir.

Denizin Dişleri: Fizz'in hedef yönde attığı balık, kendisine temas eden herhangi bir şampiyona yapışarak hedefi yavaşlatır. Kısa bir aranın ardından zeminden fırlayan bir köpekbalığı hedefi havaya, yakındaki rakipleri de yana savurur. İsabet ettiği bütün rakipler büyü hasarı alarak yavaşlar.