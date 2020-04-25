Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Fiora. Fiora'nın özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Fiora'nın özellikleri

Valoran'ın en korkulan silahşoru olan Fiora mavi çelikten kılıcının hızı kadar, acımasızlığı ve keskin zekâsıyla da tanınır. Demacia Krallığı'ndan Laurent Ailesi'nin üyesi olan Fiora, neredeyse sonlarını getiren bir skandalın ardından kontrolü babasının elinden alıp ailenin başına geçti. Laurent Ailesi'nin itibarı iki paralık olmuştu ama Fiora ailesinin şerefini ve Demacia'nın büyük aileleri arasında hak ettiği yeri geri kazanmasını sağlamak için bütün gücüyle mücadele etmeye ant içti.

Yetenekler

Düellocunun Dansı: Fiora yakındaki rakip Şampiyonlara meydan okuyarak kendisinden kaçınmaya zorlar. Bir yön seçerek o yönden rakibe vurmaya çalışır. Bu görevde başarılı olursa küçük bir ilave elde eder ve yeni bir yön seçer.

Hamle: Fiora bir yöne hamle yapıp yakındaki bir rakibi deşer ve fiziksel hasar vererek vuruş etkisi uygular.

Karşı Hamle: Fiora gelen bütün hasar ve engellemeleri kısa süreliğine savuşturur. Ardından bir yöne saldırır. Bu saldırı, isabet alan ilk şampiyonu yavaşlatır. Fiora bu yetenekle hareketsiz bırakan bir etkiyi savuşturduysa rakip şampiyon sersemler.

Kılıç Sanatı: Sonraki iki saldırı için Fiora saldırı hızını arttırır. İlk saldırı hedefi yavaşlatırken ikincisi kritik vuruş gerçekleştirir.

Büyük Mücadele: Fiora bir rakip şampiyonun zayıf noktalarının dördünü birden açığa çıkarır ve hedefinin yakınındayken hareket hızı kazanır. Fiora 4 zayıf noktaya birden vurur ya da en az bir zayıf noktaya vurduktan sonra hedef katledilirse kendisi ve bölgedeki takım arkadaşları sonraki birkaç saniye boyunca iyileşir.