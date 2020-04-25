Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Fiddlesticks. Fiddlesticks'ın özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Fiddlesticks'ın özellikleri

Runeterra'da bir şey uyandı. Kadim bir şey. Korkunç bir şey. Fiddlesticks adıyla bilinen korkunç yaratık, ölümlülerin toplumunun sınırlarında gezinerek paranoyanın yoğunlaştığı bölgelere çekiliyor ve dehşet içindeki kurbanlarla besleniyor. Tırtıklı bir tırpan taşıyan bu sıska, biçimsiz yaratık ekilmiş korkuları biçerek onu gördükten sonra hayatta kalacak kadar şanssız olanların zihinlerini paramparça ediyor. Karga seslerinden ve <i>neredeyse</i> insana benzeyen siluetlerin fısıltılarından sakının. Fiddlesticks geri döndü.

Yetenekler

Zararsız Korkuluk: Fiddlesticks'in ziynetleri korkuluklarla değiştirilir.

Dehşet Sal: Fiddlesticks görünmüyorken yetenekleriyle bir rakibe hasar verirse veya ona Dehşet Sal'ın aktifini isabet ettirirse o birimi korkutarak belli bir süre dehşet içinde kaçmasına neden olur.

Kan Hasadı: Fiddlesticks yakındaki rakiplerden can çalararak sürenin sonunda onlara ilave infaz hasarı verir.

Biçen Tırpan: Fiddlesticks tırpanını belli bir alana savurarak saldırısının merkezinde yer alan tüm rakipleri yavaşlatır ve susturur.

Karga Sürüsü: Fiddlesticks'in etrafında dönmeye başlayan vahşi bir karga sürüsü, bölgedeki bütün rakip birimlere saniye başına hasar verir.