Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Ezreal. Ezreal'in özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Ezreal'in özellikleri

Gözüpek bir maceracı olan Ezreal, fark etmese de savaş sanatları konusunda çok yetenekli. Bin yıllardır kayıp olan yeraltı mezarlarına dalıyor, kadim lanetlerden kurtuluyor ve aşılması imkânsız görünen zorlukları kolayca aşıyor. Ataklığı ve cesareti sınır tanımıyor. Her sorunun çözümünü doğaçlama olarak bulmayı tercih ediyor. Bu konuda kısmen işlek zekâsına, çoğunlukla da yıkıcı sihir atışları yapabilen Shurima işi büyülü eldivenine güveniyor. Eğer Ezreal yakınlardaysa bela da hemen arkasından gelecektir. Ya da önünden. Muhtemelen her yerden.

Yetenekler

Büyü Gücü Yükselişi: Ezreal her yetenek isabet ettirdiğinde 5 defaya kadar birikecek şekilde saldırı hızı artışı kazanır.

Gizemli Atış: Ezreal bir rakip birime isabet etmesi halinde bütün bekleme sürelerini düşük miktarda azaltan bir enerji oku atar.

Özüt Akışı: Ezreal, isabet ettiği ilk şampiyon veya harita hedefine yapışan bir küre fırlatır. Eğer Ezreal kürenin etkisi altındaki bir rakibe vurursa küre patlayarak hasar verir.

Sihir Geçişi: Ezreal yakındaki bir hedef konuma ışınlanır ve ateşlediği güdümlü ışınla en yakındaki rakip birime saldırır. Özüt Akışı etkisi altındaki rakiplere öncelik verir.

İsabet Dalgası: Ezreal güç toplar ve içinden geçtiği her bir rakibe yüksek miktarda hasar veren kuvvetli bir enerji dalgası gönderir (dalga, minyon ve destansı olmayan canavarlara daha az hasar verir).