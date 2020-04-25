Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Evelynn. Evelynn'nin özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Evelynn'nin özellikleri

Runeterra'nın karanlık köşelerinde gizlenen iblis Evelynn yeni kurbanını arıyor. Avını kendine, dişi bir insanın dolgun hatlı vücuduna benzettiği görünümüyle çekiyor. Fakat avı cazibesine kapılır kapılmaz Evelynn gerçek yüzünü gösteriyor. Kurbanına anlatılmaz işkenceler ederek acısıyla doyuyor. İblis için bu karşılaşmalar masum birer kaçamaktan ibaret. Runeterra'nın geri kalanı içinse, şehvetin insanların başını nasıl belalara sokabileceğini, birini körcesine arzulamanın bedelinin ne kadar feci olabileceğini anlatan birbirinden korkunç ibret hikâyeleri.

Yetenekler

İblis Gölge: Evelynn çatışma dışında İblis Gölge'ye bürünür. İblis Gölge, canı azaldığında Evelynn'i iyileştirir ve 6. seviyeden sonra kamuflaj etkisi sağlar.

Nefret Dikeni: Evelynn kırbacıyla saldırır ve isabet alan ilk birime hasar verir. Ardından 3 defaya kadar yakındaki rakiplere düz bir hatta ilerleyen dikenler gönderebilir.

Yürek Yakan: Evelynn hedefini lanetler ve bir sonraki saldırı veya yeteneği, bir aranın ardından hedefi ayartıp hedefin büyü direncini azaltır.

Kırbaç: Evelynn hedefini kırbaçlayarak hasar verir. Ardından kısa süreliğine hareket hızı kazanır.

Dul Bırakan: Evelynn kısa süreliğine hedef alınamaz hale gelir ve önündeki alanı kırıp geçirdikten sonra uzak bir konuma gerileyerek yeniden belirir.