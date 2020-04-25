Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Elise. Elise'nin özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Elise'nin özellikleri

Noxus'un en eski şehrinin derinliklerinde, her yanı sürgülenmiş, ışıksız bir sarayda yaşayan Elise, acımasız ve yırtıcı bir canavar. Vaktiyle güçlü bir ailenin hanımı olan Elise, bir yarı tanrı tarafından ısırılmadan önce ölümlüydü. Bu ısırık onu güzelleştirmişti güzelleştirmesine ama insanlığını da alıp götürmüştü. Elise artık ebedi gençliğini korumak için safları ve inançsızları kendisine yem ediyor ve onun cazibesine karşı koyabilen çok az kişi var.

Yetenekler

Örümcek Kraliçe

İnsan Hali: Elise'in yetenekleri bir rakibe isabet ettiğinde ona bir adet atıl örümcek yavrusu verir.

Örümcek Hali: Normal saldırılar ilave büyü hasarı verir ve Elise'in can yenilemesini sağlar.

Nörotoksin / Zehirli Isırık

İnsan Hali: Rakibin canı ne kadar çoksa ona orantılı olarak hasar verir.

Örümcek Hali: Rakibe doğru atılır ve canı ne kadar azsa ona orantılı olarak hasar verir.

İntihar Örümceği / Eklembacaklı İstilası

İnsan Hali: Hedefe yaklaştığında patlayan, içi zehir dolu bir örümcek yavrusu salar.

Örümcek Hali: Elise ile örümcek yavrularının saldırı hızı artar.

Koza / Örümcek İnişi

İnsan Hali: İsabet ettiği ilk rakip birimi sersemletir ve gizlenmemiş olanları açığa çıkarır.

Örümcek Hali: Elise, örümcek yavrularıyla beraber havaya sıçrayıp hedeflenen rakibin üstüne düşer. Bir rakip hedefin üstüne düşmesinin ardından, Elise'in Örümcek Kraliçe'den kazandığı ilave hasar ve iyileştirme artar.

Örümcek Hali: Elise korkunç bir örümceğe dönüşür. Saldırı menzili azalır ve bunun yerine hareket hızı kazanır. Yeni yeteneklere kavuşur ve örümcek yavrusu sürüsü rakiplerine saldırır.