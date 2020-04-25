Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Draven. Draven'in özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Draven'in özellikleri

Noxus'ta Hükümcüler adıyla anılan savaşçılar, kanın oluk oluk aktığı ve gücün sınandığı arenalarda karşı karşıya gelir ama hiçbiri Draven kadar rağbet görmez. Bu eski savaşçı, seyirci kitlelerinin abartıya olan doğal yeteneğini ve elbette dönen baltalarını kullanmaktaki becerisini büyük takdirle karşıladığını keşfetmiş. Kendi küstah kusursuzluğuna hayran olan Draven, imparatorluğun dört bir yanında sonsuza kadar adına tezahürat edilmesini sağlamak için kimi yenmesi gerekirse yeneceğine ant içmiş.

Yetenekler

Draven Ligi: Draven bir Dönen Balta yakaladığında, minyon ya da canavar kestiğinde veya kule yıktığında izleyenlerin Hayranlığını kazanır. Rakip şampiyon katletmek, Draven'a sahip olduğu Hayranlık miktarına göre ilave altın verir.

Dönen Balta: Draven'ın bir sonraki saldırısı fiziksel hasar verir. Bu balta hedefin üzerinden havaya seker. Draven baltayı havada yakalarsa, otomatik olarak bir başka Dönen Balta hazırlar. Draven aynı anda iki Dönen Balta taşıyabilir.

Adrenalin Seli: Draven'ın hareket hızı ve saldırı hızı artar. Kazanılan fazladan hareket hızı, zaman geçtikçe azalır. Dönen Balta'yı yakalamak Adrenalin Seli'nin bekleme süresini sıfırlar.

Geri Dur: Draven baltalarını fırlatarak hedeflere fiziksel hasar verir ve onları kenara savurur. İsabet alan hedefler yavaşlar.

Ölüm Pervanesi: Draven, isabet ettiği her hedefe fiziksel hasar veren iki devasa balta fırlatır. Ölüm Pervanesi, bir rakip şampiyona isabet ettikten sonra yavaşça yönünü tersine döndürür ve Draven'a döner. Ayrıca Draven bu yeteneği baltalar havadayken kendisine daha çabuk dönmesi için de etkinleştirebilir. İsabet ettiği her ek birime daha az hasar verir ve balta ters yöne döndüğünde sıfırlanır.