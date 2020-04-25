Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Diana. Diana'nın özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Diana'nın özellikleri

Diana, elindeki hilâl şeklindeki Ay bıçağıyla, Targon Dağı ve civarında yasaklanmış bir inanç olan Lunari'nin savaşçısı olarak mücadele ediyor. Karın, soğuk kış geceleri aldığı renkteki ışıl ışıl zırhıyla adeta gümüş Ay'ın gücünün vücut bulmuş hali. Targon'un bulutları delip geçen zirvesinin ötesinden bir Suret'in özüyle bütünleşen Diana, artık tam anlamıyla insan değil ve bu dünyadaki gücüyle amacını anlamak çabalıyor.

Yetenekler

Gümüşay Bıçağı: Her üç saldırıdan biri yakındaki rakipleri biçerek fazladan büyü hasarı verir. Diana bir yetenek kullandıktan sonraki 3 saldırısı boyunca saldırı hızı kazanır.

Hilal Saldırısı: Ortaya çıkan Ay enerjisi bir alana büyü hasarı verir. Ay Işığı'yla vurulmuş rakipleri etkileyerek gizlenmiş halde değillerse onları 3 saniyeliğine açığa çıkarır.

Solgun Kamer: Diana'nın oluşturduğu üç küre, etrafında döner ve rakiplere temas ettiğinde patlayarak alan etkili hasar verir. Ayrıca Diana hasarı emen geçici bir kalkan elde eder. Üçüncü küre de patlarsa, kalkan ilave güç kazanır.

Ay Koşusu: Ay'ın intikamcı yüzünün canlı sureti haline gelerek bir rakibin üstüne atılır ve büyü hasarı verir. Ay Işığı'ndan etkilenmiş bir rakibe atılmak için kullanıldığında, Ay Koşusu'nun bekleme süresi olmaz. Ay Koşusu'nun hedefi olsun veya olmasın, diğer tüm rakiplerin üzerindeki Ay Işığı zayıflatması kalkar.

Ay Düşüşü: Diana yakındaki bütün rakipleri açığa çıkarıp kendine çekerek yavaşlatır. Eğer Diana bir veya daha fazla rakip şampiyonu çekerse, ay ışığı kısa bir gecikme sonrasında üstüne çökerek etrafındaki alana büyü hasarı verir. Verilen hasar ilkinden sonra çekilen her bir hedef için artar.