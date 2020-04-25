Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Darius. Darius'un özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Darius'un özellikleri

Noxus ordusunun, savaşta bilenmiş en korkunç komutanı olan Darius'tan daha yüce bir sembolü yok. Mütevazı geçmişinin üzerinde yükselip Noxus'un Eli mertebesine ulaşan bu savaşçı, birçoğu da Noxus'lu olan imparatorluğun düşmanlarını gözünü kırpmadan biçip geçiyor. Davasının haklılığından hiç şüphe etmediğini ve baltasını kaldırdı mı asla tereddüt etmediğini bildikleri içindir ki Trifaria Lejyonu'nun liderine karşı gelenler ondan merhamet bekleme gafletine de düşmüyor.

Yetenekler

Kanama: Darius'un saldırıları ve hasar veren yetenekleri, rakiplerin 5 saniye boyunca kanayarak fiziksel hasar almalarına neden olur. Kanama, 5 defaya kadar birikebilir.

Biçen Balta: Darius baltasını geniş bir çember halinde savurur. Baltanın keskin tarafının isabet ettiği rakipler, balta sapının isabet ettiği rakiplere göre daha fazla hasar alır. Darius, baltasının keskin tarafının isabet ettiği rakip şampiyonlara ve canavarlara bağlı olarak iyileşir.

Kemik Kıran: Darius'un bir sonraki saldırısı rakibin atardamarına isabet eder. Rakip kanadıkça daha yavaş hareket eder.

Tut Çek: Darius baltasını bileyerek verdiği fiziksel hasarın hedefin zırhının belli bir yüzdesini yok saymasını sağlar. Etkinleştirildiğinde, Darius baltasının çengeliyle rakipleri süpürür ve kendine doğru çeker.

Noxus Giyotini: Darius bir rakip şampiyona doğru zıplar ve gerçek hasar veren ölümcül bir darbe indirir. Bu hasar, hedefte birikmiş Kanama yükü sayısına bağlı olarak artar. Darius, Noxus Giyotini ile öldürücü darbe yaparsa yeteneğin bekleme süresi kısa süreliğine sıfırlanır.