Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Corki. Corki'nin özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Corki'nin özellikleri

Yordle pilotu Corki'nin hiçbir şeyle değişmeyeceği iki şey var: Uçmak ve ihtişamlı bıyığı. Gerçi hangisini daha çok sevdiği tartışılır. Bandle Şehri'nden ayrıldıktan sonra Piltover'a yerleşti ve burada bulduğu harikulade tertibatlara gönlünü kaptırdı. Kendisini uçan makineler geliştirmeye adadı ve kıdemli pilotlardan oluşan Çığırtkan Tizyılanlar hava savunma gücünün başına geçti. Ateş altında bile sakinliğini kaybetmeyen Corki sonradan memleketi bellediği şehrin göklerinde devriye gezmeye devam ediyor ve şimdiye kadar esaslı bir füze salvosunun çözemediği hiçbir sorunla karşılaşmadı.

Yetenekler

Hextech Mühimmatı: Corki'nin normal saldırıları, verdikleri hasarın bir kısmını fiziksel hasar yerine büyü hasarı olarak verir. Zaman zaman Corki'nin üssünde bir paket ortaya çıkar. Corki'nin alabileceği bu paket, ona geçici olarak çatışma dışı Hareket Hızı kazandırır ve Valkyrie yeteneğini Özel Teslimat şeklinde geliştirir.

Fosfor Bombası: Corki hedef konuma bir aydınlatma bombası atar ve bölgedeki rakiplere büyü hasarı verir. Bu saldırı, patlama bölgesinin çevresindeki birimleri bir süreliğine açığa çıkarır.

Valkyrie: Corki'nin kısa bir mesafe uçarak attığı bombalar, ardında bir yıkım bölgesi bırakır ve ateş içinde kalan rakipler hasar alır.

Makineli Tüfek: Corki'nin makineli tüfeği, önündeki koni şeklinde bir alanı yaylım ateşine tutar ve rakiplere hasar vererek zırh ve büyü direnci değerlerini azaltır.

Füze Salvosu: Corki hedef konuma, çarpışma anında patlayan ve bölgedeki rakiplere hasar veren bir füze ateşler. Corki bir tavan değere ulaşana dek zamanla füze biriktirir. Her 3. füzesi İri Kıyım'a dönüşür ve fazladan hasar verir.