Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Cho'Gath. Cho'Gath'ın özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Cho'Gath'ın özellikleri

Cho'Gath Runeterra'nın acımasız güneşine çıktığından beri açlığın en saf ve doyumsuz halinin güdümünde hareket ediyor. Hiçlik'in bütün canlıları tüketme arzusunun ideal bir yansıması olan Cho'Gath'ın karmaşık biyolojisi, maddeyi vücudunda büyümeye yarayan yeni bir güce dönüştürüyor ve bu Hiçlik yaratığının kas kütlesiyle yoğunluğunu arttırmasına veya dış kabuğunu organik bir elmas misali sertleştirmesine yarıyor. Büyümek ihtiyaçlarına karşılık vermeyince fazlalık maddeleri jilet gibi keskin kazıklar şeklinde kusuyor, şişlenen avını sonraki bir ziyafet için bekletiyor.

Yetenekler

Etobur: Cho'Gath bir birim öldürdüğünde, Can ve Mana geri kazanır. Cho'Gath'ın seviyesinin yükselmesiyle kazandığı Can ve Mana miktarı da artar.

Kazıklı Zemin: Hedef konumda yerden kazıklar çıkararak rakip birimlerini havaya savurur ve hasar alarak yavaşlamalarına neden olur.

Yabani Çığlık: Cho'Gath'ın attığı korkunç çığlık, koni şeklinde bir alandaki rakiplere büyü hasarı verir ve onları birkaç saniyeliğine susturur.

Cani Dikenler: Cho'Gath'ın saldırıları önündeki bütün rakiplere hasar verip onları yavaşlatan ölümcül dikenler gönderir.

Ziyafet: Bir rakip birimi yutarak yüksek miktarda gerçek hasar verir. Hedef katledilirse Cho'Gath büyür ve azami can artışı kazanır.