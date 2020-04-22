Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Cassiopeia. Cassiopeia'nın özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Cassiopeia'nın özellikleri

Cassiopeia, başkalarını kötücül iradesine diz çöktürmeyi amaçlayan, ölümcül bir varlık. Noxus'lu asil Du Couteau Ailesi'nin en küçük ve güzel kızı olduğu günlerde, kadim güç arayışıyla Shurima'nın altındaki mahzen mezarlara girmişti. Burada karşılaştığı dehşetengiz mezar muhafızı onu ısırınca bedenine giren zehir onu engerek benzeri bir avcıya dönüştürdü. Kurnaz ve çevik Cassiopeia artık gecenin karanlık örtüsünün altında sürünüp melun bakışıyla kurbanlarını taşa çeviriyor.

Yetenekler

Yılanın Lütfu: Cassiopeia, seviye başına hareket hızı kazanır ama Çizme eşyalarını satın alamaz.

Zehirli Patlama: Cassiopeia kısa bir gecikmenin ardından belli bir alanda Zehir patlaması oluşturur ve bir rakip şampiyonu vurduğunda hareket hızı artar.

Zehir: Cassiopeia'nın ortaya çıkardığı bir dizi zehir bulutu rakiplerin yavaşlamalarına, yere saplanmalarına ve bir miktar hasar almalarına neden olur. Yere saplanan rakipler, hareket yeteneklerini kullanamaz.

İkiz Diş: Cassiopeia verdiği hasarın bir miktarı kadar iyileşmesini sağlayan ve zehirlenmiş hedeflere fazladan hasar veren bir saldırı gerçekleştirir. Eğer bu saldırı hedefi katlederse, Cassiopeia belli bir miktar mana geri kazanır.

Taşlaştıran Bakış: Cassiopeia gözlerinden büyülü bir enerji dalgası saçarak yüzü ona dönük olan bütün rakipleri sersemletir ve sırtı dönük olan rakipleri yavaşlatır.