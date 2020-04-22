Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Camille. Camille'nin özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Camille'nin özellikleri

Kanunun sınırları dışında hareket edebilmek için tepeden tırnağa bir silaha dönüşen Camille, Ferros Hanesi'nin baş istihbaratçısı ve Piltover ile arka bahçesi Zaun'daki ticari işlerin pürüzsüz bir şekilde yürüdüğünden emin olmakla görevli, zarif ve seçkin bir ajan. Her şarta uyum sağlamayı bildiği ve her hareketinin kesinliğine önem verdiği içindir ki beceriksizliği, hizaya getirilmesi gereken bir utanç kaynağı olarak görüyor. Taşıdığı bıçaklar kadar keskin bir zekâya sahip olan Camille'in hextech beden geliştirmesiyle üstünlük arayışı birçoklarının, onun bir kadından çok makine olup olmadığını merak etmesine neden oluyor.

Yetenekler

Değişken Savunma: Şampiyonlara yönelik normal saldırılar, kısa süreliğine hedefin hasar türüne (fiziksel hasar veya büyü hasarı) karşı Camille'in azami canının %20'sine eşdeğer bir kalkan sağlar.

İmha Protokolü: Camille'in bir sonraki saldırısı ilave hasar verir ve ilave hareket hızı sağlar. Bu yetenek kısa bir süre içinde yeniden kullanılabilir ve Camille iki saldırısı arasında beklerse büyük oranda ilave hasar verir.

Keskin Çelme: Camille kısa bir aranın ardından koni şeklindeki bir alana saldırarak hasar verir. Koninin dış yarısında kalan rakipler yavaşlar, fazladan hasar alır ve Camille'i iyileştirir.

Kanca Atışı: Camille kendini bir duvara doğru çeker ve vardıktan sonra duvardan uzağa atılarak rakip şampiyonları havaya savurur.

Hextech Ültimatomu: Camille hedef şampiyona doğru fırlayarak hedefini belli bir alana hapseder. Bu esnada normal saldırılarıyla hedefe ilave büyü hasarı verir.