Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Caitlyn. Caitlyn'nin özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Caitlyn'nin özellikleri

Barış gücünün en iyisi sayılan Caitlyn, Piltover'ın en iyi nişancısı olarak şehri kurnaz suçlulardan arındırma konusunda rakip tanımıyor. Genellikle Vi ile birlikte göreve çıkıp ortağının fevri doğasını dengeliyor. Türünün tek örneği olan bir hextech tüfeği taşısa da Caitlyn'in en güçlü silahı, Gelişim Şehri'nde iş tutacak kadar aptal kanunsuzlara özenle tuzak kurmasını sağlayan üstün zekâsı.

Yetenekler

Tam Kafadan: Caitlyn her birkaç normal saldırıda bir ya da kapana veya ağa yakalanan hedeflere saldırırken hedefini Tam Kafadan vurur. Tam Kafadan vurmak, hedefe kritik vuruş ihtimali ile orantılı ilave hasar verir. Kapana veya ağa takılan rakiplere karşı Caitlyn'in Tam Kafadan vurma menzili iki katına çıkar.

Piltover Silahı: Caitlyn silahını 1 saniye kurarak, fiziksel hasar veren ve önündekileri delip geçen bir atış yapar. (İlk hedeften sonraki hedeflere daha az hasar verir.)

Yordle Kapanı: Caitlyn ele avuca sığmaz yordle'ları yakalamak için bir kapan kurar. Kapan, üstüne basan rakip şampiyonu açığa çıkarır ve 1,5 saniyeliğine hareketsiz bırakır. Ayrıca Caitlyn'e güçlendirilmiş bir Tam Kafadan atışı sağlar.

90 Kalibrelik Ağ: Caitlyn hedefini yavaşlatan ağır bir ağ fırlatır. Tüfeğinin tepmesiyle, Caitlyn geri savrulur.

Son Koz: Caitlyn sabırla mükemmel atış için nişan alır ve olağanüstü bir menzildeki bir tek hedefe muazzam hasar verir. Rakip şampiyonlar, takım arkadaşlarını korumak için kurşunun önüne atlayabilir.