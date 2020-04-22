Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Braum. Braum'un özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Braum'un özellikleri

Heybetli karın kaslarına ve çok daha büyük bir yüreğe sahip olan Braum, Freljord'da hürmet gören bir kahraman. Buzkara'nın kuzeyindeki bütün hanlarda engin bir meşe ormanını tek gecede dümdüz, koca bir dağı yumruklarıyla yerle yeksan ettiği anlatılır ve bu efsanevi gücüne methiyeler düzülür. Kalkan niyetine taşıdığı efsunlu kasa kapısıyla Braum, kasları kadar ihtişamlı, o bıyıklı gülüşüyle donmuş kuzeyde dolaşır ve yardıma muhtaçlara gerçek dostluğu gösterir.

Yetenekler

Meydan Dayağı: Braum'un normal saldırıları rakibin üzerinde Meydan Dayağı yükleri birikmesine neden olur. İlk yükün birikmesiyle birlikte, takım arkadaşlarının isabet eden normal saldırıları da Meydan Dayağı yükü biriktirir. Üstünde 4 yük biriken hedef sersemler ve büyü hasarı alır. Meydan Dayağı yiyen hedef üzerinde bir süre yeni yük birikmez ama rakip Braum'un saldırılarından ilave büyü hasarı alır.

Buz Yanığı: Braum kalkanından buz parçaları fırlatarak, rakiplerini yavaşlatıp onlara büyü hasarı verir. Bir adet Meydan Dayağı yükü uygular.

Yettim Gari: Braum dost bir şampiyona ya da minyona doğru atılır. Hedefine ulaştığında, hem Braum hem de dost birim birkaç saniyeliğine zırh ve büyü direnci kazanır.

Kapı Gibi: Braum birkaç saniye boyunca kalkanını belli bir yöne doğru tutarak ona yönelen tüm atışların yolunu keser. Bu atışlar Braum'a isabet ederek yok olur. Braum bu yönden gelen ilk saldırının tüm hasarını ortadan kaldırır, sonrakilerin de hasarını azaltır.

Freljord Karşılaması: Braum kalkanını yere vurur. Önündeki hattın üstünde ve yakınında duran rakipler havaya savrulur. Yetenek yerde, rakipleri yavaşlatan bir çatlak bırakır.