Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Blitzcranck. Blitzcranck'ın özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Blitzcranck'ın özellikleri

Blitzcrank devasa, yok edilmesi neredeyse imkânsız, Zaun'lu bir robot. Aslında zararlı atıkları temizlemek için tasarlanmıştı ama temel amacını fazla sınırlayıcı buldu ve Zaun'un hassas ahalisine daha iyi hizmet edebilmek adına kendi biçimini değiştirdi. Blitzcrank güç ve dayanıklılığını fedakârca kullanıp başkalarını koruyor, düşkünlere metal yardım yumruğunu uzatıyor veya sorun çıkaranları bir enerji patlamasıyla dize getiriyor.

Yetenekler

Blitzcrank'in can değeri %20'nin altına düşerse, Mana Bariyeri aktif hale gelir. Bu da 10 saniyeliğine manasının %30'una eşit bir mana kalkanı oluşturur. Mana Bariyeri her 90 saniyede sadece bir kez ortaya çıkabilir.

Roket El: Blitzcrank sağ elini ateşler; fırlayan el, yoluna çıkan bir rakibin hasar görmesine ve Blitzcrank'e doğru çekilmesine yol açar.

Gazla: Blitzcrank kendini aşırı yükleyerek büyük oranda Hareket ve Saldırı Hızı kazanır. Etki sona erdikten sonra, geçici olarak yavaşlar.

Güç Yumruğu: Blitzcrank yumruğuna güç vererek bir sonraki saldırısının iki kat hasar vermesini ve hedefini havaya savurmasını sağlar.

Statik Alan: Blitzcrank'in saldırdığı rakipler, işaretlenerek 1 saniyenin ardından yıldırım hasarı alır. Ayrıca Blitzcrank bu yeteneği etkinleştirdiğinde yakınındaki rakiplerin kalkanlarını kaldırır, onlara hasar verir ve kısa süreliğine onları susturur.