Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Bard. Bard'ın özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Bard'ın özellikleri

Yıldızların ötesinden gelen seyyah Bard; yaşamın, kargaşanın umursamazlığına direnebileceği denge için mücadele eden bir sükunet temsilcisi. Çoğu Rüneterra'lı onun sıra dışı tabiatını sorgulayan çeşit çeşit türküler söylese de hepsi, muazzam büyü gücü taşıyan nesnelerin bu kozmik avareyi cezp ettiğinde hemfikir. Micin denen yardımsever ruhlardan bir koroyla çevrili halde yaptığı işleri fenalığa yormak imkânsız; çünkü Bard kendi tuhaf üslubuyla olsa bile her zaman çoğunluğun iyiliğine hizmet ediyor.

Yetenekler

Gezginin Çağrısı: Bard'ın varlığı, sihirli tınıların belirmesine neden olur ve bu tınılar toplandığında Bard'a deneyim, mana ve hız patlaması kazandırır. Bir de, Bard'ın peşine takılıp ona saldırılarında yardımcı olan küçük ruhlar vardır. Tını toplamak, micin adındaki bu ruhların oyun ilerledikçe güçlenmesini sağlar.

Kozmik Bağ: Bard'ın yaptığı büyü atışı, isabet ettiği ilk rakibi yavaşlattıktan sonra yoluna devam eder. Duvara çarparsa isabet ettiği ilk rakibi sersemletir, başka bir rakibe isabet ederse ikisini birden sersemletir.

Koruyucunun Mabedi: Ortaya çıkardığı iyileştirme mabedi, yerde kısa bir süre geçirdikten sonra güçlenir ve takım arkadaşlarından ilk dokunanı iyileştirerek kaybolur.

Sihirli Yolculuk: Bard yakındaki duvar veya arazi üzerinde bir kapı açar. Dost ve rakip şampiyonlar kapının girişine doğru hareket ederek tek yönlü olarak kapının çıkışına seyahat edebilir.

Kader Birliği: Bard, hedef konuma yolladığı ruh enerjisi ile etki alanı içindeki bütün şampiyonları, minyonları, canavarları ve kuleleri kısa süreliğine dondurur.