Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Azir. Azir'in özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Azir'in özellikleri

Ölümsüzlüğün eşiğine yaklaşmış gururlu bir adam olan Azir, çok eski zamanlarda Shurima'nın ölümlü bir imparatoruydu. Zaferlerin en büyüğünü yaşarken kibri yüzünden ihanete uğradı ve öldürüldü. Şimdiyse aradan geçen bin yılın ardından Yükseliş'e ermiş, muazzam bir güçten oluşan bir varlık olarak tekrar doğdu. Kumlara gömülmüş şehri tekrar ayağa kalkarken Azir, Shurima'yı eski görkemli günlerine döndürmenin peşinde.

Yetenekler

Shurima'nın Mirası: Azir yok edilen dost ya da rakip kulelerin kalıntılarından Güneş Kursu oluşturabilir.

Kumların Fatihi: Azir, tüm Kumdan Askerlere belli bir konuma gitme emri verir. Kumdan Askerler koşarlarken çarpıp içinden geçtikleri bütün hedeflere büyü hasarı verir ve 1 saniyeliğine yavaşlatma etkisi uygular.

İleri!: Azir'in çağırdığı Kumdan Asker, onun yerine yakındaki hedeflere saldırır. Azir'in normal saldırıları yerine geçen bu saldırılar, Kumdan Asker'in menzili dahilindeki hedeflere yapılabilir ve bir hat üzerindeki rakiplere büyü hasarı verir. İleri! ayrıca pasif olarak Azir'e ve Kumdan Askerlere saldırı hızı verir.

Kayan Kumlar: Azir kısa süreliğine kalkana bürünür ve Kumdan Askerlerinden birine doğru atılarak rakiplere hasar verir. Bir rakip şampiyonla çarpışırsa anında yeni bir Kumdan Asker hazırlar ve hareketine son verir.

İmparatorluk Muhafızları: Azir'in çağırdığı askerler, yan yana dizilerek ileriye doğru atılır ve rakipleri geriye savurarak, onlara hasar verir.