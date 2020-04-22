Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Aurelion Sol. Aurelion Sol'un özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Aurelion Sol'un özellikleri

Aurelion Sol, bir zamanlar kozmosun engin boşluğunu kendi eseri olan gökyüzü harikalarıyla donatmasıyla tanınır. Şimdilerdeyse muhteşem gücü, kendisini kandırıp köleleştiren uzay kâşifi bir imparatorluğun boyunduruğunda. Yıldızları işlediği günlere dönme hasretiyle yanıp tutuşan Aurelion Sol, özgürlüğünü yeniden kazanmak için gerekirse gökteki yıldızları bile yeryüzüne indirmekten çekinmez.

Yetenekler

Kâinatın Merkezi: Aurelion Sol'un çevresinde dönen yıldızlar, bir rakibe isabet ettiklerinde büyü hasarı verir.

Felaket Yıldızı: Ortaya çıkardığı ilerledikçe genişleyen disk, Aurelion Sol'dan fazla uzaklaştığında infilak eder ve rakiplerin hasar alarak sersemlemelerine neden olur.

Dönence: Aurelion Sol yıldızlarını dış yörüngeye iterek hasar ve hızlarının artmasını sağlar.

Uzay Seyyahı: Aurelion Sol havalanarak uzun mesafe boyunca uçmaya başlar.

Işığın Sesi: Aurelion Sol'un gönderdiği saf yıldız ateşinden dalga, isabet ettiği rakiplerin hasar alarak yavaşlamalarını sağlar. Dalgaya Aurelion Sol'un yakınında yakalanan rakipler, güvenli bir mesafeye savrulur.