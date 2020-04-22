Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Aphelios. Aphelios'un özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Aphelios'un özellikleri

Ellerinde silahlarıyla ay ışığının gölgelerinden beliren Aphelios, inancına düşman olanları kasvetli bir sessizlik içinde ortadan kaldırır. Kendisini sadece keskin nişancılığı ve silahlarının sesiyle ifade eder. Onu dilsiz kılan bir zehirden güç almasına rağmen, kız kardeşi Alune ona yol gösterir. Uzaklardaki tapınağından, kardeşinin ellerinde ay taşından yapılma pek çok silahın ortaya çıkmasını sağlar. Ay gökte olduğu sürece Aphelios yalnız kalmayacak.

Yetenekler

Tetikçi ve Kâhin: Aphelios, kız kardeşi Alune'nin oluşturduğu 5 Lunari silahını kullanır. Aynı anda biri birincil diğeri de ikincil olmak üzere iki silaha erişimi bulunur. Her silahın özgün bir normal saldırısı ve aktif yeteneği vardır. Saldırılar ve yetenekler, silahın cephanesini tüketir. Aphelios cephanesi biten silahı bırakır ve Alune 5 silahtan bir sonrakini oluşturur.

Silah Yetenekleri

Aphelios'un, birincil silahına bağlı olarak değişen 5 farklı aktif yeteneği bulunur:

Calibrum (Tüfek): Uzun menzilli atışıyla hedefini işaretleyerek Aphelios'un uzun menzilli ikinci bir saldırı yapmasını sağlar.

Severum (Tırpan Tabanca): İki silahıyla da yakındaki rakiplere saldırırken Aphelios'un hızla koşmasını sağlar.

Gravitum (Top): Bu silahla yavaşlatılan tüm rakipleri sabitler.

Infernum (Alev Silahı): Koni şeklindeki bir alanda duran rakiplere alev atar ve Aphelios'un ikincil silahıyla onlara saldırmasını sağlar.

Crescendum (Çakram): İkincil silahını ateşleyen bir Gözcü Taret bırakır.

Dönüştür: Aphelios birincil silahıyla ikincil silahını değiştirerek normal saldırılarını ve aktif yeteneğini değiştirir.

Silah Sırası Sistemi: Aphelios'un üçüncü bir yeteneği yok. Bu yuvada Alune'nin ona vereceği bir sonraki silah görünür. Silahların sırası ilk başta bellidir ama zamanla değişebilir. Cephanesi biten bir silah, sıranın sonuna geçer.

Ay Işığı Nöbeti: Bir rakip şampiyona isabet ettiğinde patlayan yoğun bir ay ışığı gönderir. Aphelios'un birincil silahının özel etkisini uygular.