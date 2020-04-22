Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Annie. Annie'nin özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Annie'nin özellikleri

Çok bilmişliğinin verdiği sevimlilikten belli olmasa da Annie sınırsız ateş güçlerine sahip, son derece tehlikeli bir çocuk büyücü. Noxus'un kuzeyindeki dağların karanlık gölgeleri bile bu gücü gizleyemiyor. Ateşe olan doğal yatkınlığı çok küçük yaşlarda, duygularına bağlı ani patlamalarla ortaya çıktı. Ama bu ''küçük oyunları'' kontrol etmeyi zamanla öğrendi. En sevdiği şeylerden biri, oyuncak ayısı Tibbers'ı alev alev yanan bir koruyucu olarak çağırmak. Çocukluk masumiyetinde sonsuza kadar kaybolmuş görünen Annie, karanlık ormanlarda gezinerek sürekli kendine bir oyun arkadaşı arıyor.

Yetenekler

Kundakçı: 4 büyü yaptıktan sonra, Annie'nin bir sonraki saldırı büyüsü hedefi kısa süreliğine sersemletir.

Yok Et: Annie, içi Mana dolu bir ateş topu yollar; top hedefi yok ederse, Mana bedelini geri kazanır.

Ateşle: Annie'nin püskürttüğü kavurucu ateş, koni şeklindeki bir alanda bulunan bütün hedeflere hasar verir.

Alev Kalkanı: Annie'ye yüzdelik hasar azaltması ve kısa süreli hareket hızı artışı sağlar. Ayrıca Annie'ye normal saldırı yapan rakipler hasar alır.

Çağır: Tibbers: Annie ayısı Tibbers'a ete bürünmesini buyurur ve bölgedeki birimlere hasar verir. Tibbers yakınında duran birimlere saldırırken, onları yakabilir.