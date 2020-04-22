Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Amumu. Amumu'nun özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Amumu'nun özellikleri

Efsaneye göre Amumu bir arkadaş bulabilmek ümidiyle dünyayı karış karış dolaşan, Shurima'nın geçmişinden melankolik bir ruh. Etkisi altında olduğu kadim lanet yüzünden dokunduğu, sevdiği her şeyin felaketi olduğundan, sonsuza dek yapayalnız kalmaya mahkûm. Onu gördüğünü iddia edenler ufak yapılı, yosun rengi, sargılarla kaplı, yaşayan bir ceset tasvir ediyor. Amumu, nesiller boyu kulaktan kulağa dolaşan efsaneler, şarkılar ve masallara konu olmuş ve sonunda ona dair neyin gerçek, neyin uydurma olduğunu ayırt etmek imkânsız hale gelmiş.

Yetenekler

Lanetli Dokunuş: Amumu'nun normal saldırıları rakiplerini Lanetler ve büyü hasarına maruz kaldıklarında ilave gerçek hasar almalarını sağlar.

Sargı Atışı: Amumu, bir hedefe yapışkan bir sargı fırlatıp kendini ona doğru çeker ve hedefin sersemleyip hasar almasını sağlar.

Gözyaşı Seli: Yakındaki rakipler acı içinde kalarak her saniye azami canlarının belli bir yüzdesini kaybeder ve üstlerindeki lanetler yenilenir.

Sinir Krizi: Amumu'nun aldığı fiziksel hasarı kalıcı olarak azaltır. Amumu hiddetini serbest bırakarak çevresindeki rakiplere hasar verebilir. Amumu her darbe aldığında, Sinir Krizi'nin bekleme süresi 0,5 saniye azalır.

Hüzünlü Mumya'nın Laneti: Amumu çevresindeki rakip birimleri sargıya dolayarak lanetler ve onlara hasar verirken, saldırmalarını ya da hareket etmelerini engeller.