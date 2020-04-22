Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Akali. Akali'nin özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Akali'nin özellikleri

Kinkou Tarikatı'nı ve Gölgenin Yumruğu unvanını terk eden Akali artık halkının ihtiyaç duyduğu ölümcül silah olmaya hazır. Saldırılarını tek başına yapıyor. Ustası Shen'den öğrendiklerine sıkı sıkı sarılmış olsa da Ionia'yı düşmanlarının canlarını teker teker alarak korumaya ant içmiş. Akali sessizce saldırıyor ama vermek istediği mesaj açıkça duyuluyor: Efendisiz suikastçıdan korkacaksın.

Yetenekler

Suikastçının Damgası: Bir şampiyona yetenek hasarı vermek, hedefin etrafında enerji halkası oluşturur. Bu halkadan geçmek Akali'nin bir sonraki normal saldırısına ilave menzil ve hasar sağlar.

Beş Nokta Saldırısı: Akali beş kunai fırlatarak ilave saldırı gücü ve yetenek gücüne bağlı olarak hasar verip yavaşlatma etkisi uygular.

Alacakaranlık Perdesi: Akali bir duman bombası atar ve kısa süreliğine hareket hızı kazanır. Perdenin içindeyken Akali görünmez olur ve rakiplerin yetenekleri veya saldırılarıyla hedef alınamaz hale gelir. Saldırmak veya yetenek kullanmak Akali'yi kısa süreliğine açığa çıkarır.

Çevik Silah: Geriye doğru sıçrayarak fiziksel hasar veren bir shuriken fırlatırsın. İsabet alan ilk rakip veya duman bulutu işaretlenir. Yeteneği yeniden kullandığında işaretli hedefe atılarak fazladan hasar verirsin.

Kusursuz İnfaz: Akali belli bir doğrultuda sıçrayarak isabet alan rakiplere hasar verir. Yeniden kullanım: Akali belli bir doğrultuda atılır ve isabet alan bütün rakipleri infaz eder.