Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Ahri. Ahri'nin özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Ahri'nin özellikleri

Runeterra'nın gizli güçlerine doğuştan bağlı olan Ahri, büyüyü saf enerjiden oluşan kürelere dönüştürebilen bir vastaya. Avlarının yaşam özlerini çalmadan önce duygularıyla oynamaktan gerçekten keyif alıyor. Ancak avcı tabiatına karşın Ahri içine çektiği ruhlarla birlikte kurbanlarının bazı hatıralarına da sahip olduğundan, içinde bir çeşit empati taşıyor.

Yetenekler

Vastaya Zarafeti: Ahri, bir şampiyona kısa süre içinde 2 defa yetenek isabet ettirdiğinde geçici olarak hareket hızı kazanır.

Aldatan Küre: Ahri küresini ileri fırlatıp geri çeker; küre giderken büyü hasarı, dönerken de gerçek hasar verir. Birkaç yeteneğinin hedefi bulmasının ardından, Ahri'nin bir sonraki küresinin isabetleri canını yeniler.

Tilki Ateşi: Ahri'nin fırlattığı üç tilki ateşi, kısa bir süre sonra yakındaki hedeflere kilitlenip saldırır.

Ayartan Öpücük: Ahri'nin gönderdiği öpücük, isabet ettiği rakibe hasar verir, tüm hareket yeteneklerini anında sonlandırır ve hedefi ayartarak uslu uslu Ahri'ye doğru gelmesini sağlar. Hedefin Ahri'den aldığı hasar geçici olarak artar.

Ruh Saldırısı: Ahri ileri atılarak yakındaki rakiplere hasar veren öz ışınları gönderir. Ruh Saldırısı, bekleme süresine girmeden önce üç defaya kadar kullanılabilir.