Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Aatrox. Aatrox'un özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Aatrox'un özellikleri

Bir zamanlar Shurima'yı Hiçlik'e karşı savunan onurlu savaşçılar olan Aatrox'la kardeşleri zamanla Runeterra için çok daha büyük bir tehdit haline geldiler ve sonunda ölümlülerin kurnazca büyülerine yenildiler. Fakat yüzyıllar boyu hapis kalan Aatrox, özünün hapsedildiği kılıcı kullananları ele geçirip bedenlerini değiştirerek, soydaşları arasında ilk serbest kalan olmayı başardı. Şimdi eski halinin tüyler ürpertici bir taklidi olan çalıntı bedeniyle Runeterra'da gezerek çok gecikmiş intikamını almak için tüm evrenin sonunu getirmeye çalışıyor.





Yetenekler

Ölümün ulağı: Belli aralıklarla Aatrox'un bir sonraki normal saldırısı, hedefin azami canına bağlı olarak ilave fiziksel hasar verir ve Aatrox'u iyileştirir.

Darkin Kılıcı: Aatrox devasa kılıcını yere çarparak fiziksel hasar verir. Kılıcını üç kez ve her defasında farklı bir etki alanına doğru savurabilir.

Cehennem Prangası: Aatrox yere vurarak isabet alan ilk rakibe hasar verir. Şampiyon ve büyük canavarlar çabucak etki alanından çıkmazsa orta kısma sürüklenir ve yeniden hasar alır.

Karanlık Hücum: Aatrox rakip şampiyonlara hasar verdiğinde pasif olarak iyileşir. Yetenek etkinleştirildiğinde Aatrox belli bir yönde atılır.

Dünyaların Sonu: Aatrox şeytani biçimini gözler önüne sererek yakınındaki rakip minyonları korkutmasının yanı sıra saldırı gücü, iyileşme artışı ve hareket hızı kazanır. Aatrox bir şampiyonu alt ederse, etkinin süresi artar.