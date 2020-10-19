League of Legends 2020 Dünya Şampiyonası’nda, 15 - 18 Ekim tarihlerinde oynanan çeyrek final maçları tamamlandı ve yarı finale adını yazdıran dört takım belli oldu.

Çeyrek finallerin ilk günü, DRX ve DAMWON Gaming’i karşı karşıya getirdi. İki Kore temsilcisinin karşılaşmasında favori DAMWON’du. Seri de beklendiği gibi ilerledi ve DAMWON 3-0’lık rahat bir galibiyet ile adını yarı finale yazdıran ilk takım oldu.

İkinci günde espor severler iki Çin takımının eşleşmesine tanıklık etti. JD Gaming ile Suning Gaming’i karşı karşıya getiren seride sürpriz bir sonuç alındı ve Suning Gaming seriyi 3-1 kazanarak yarı finale yükselmeyi başardı.

Çeyrek finallerin üçüncü günü, şampiyonanın en heyecanlı maçlarından birine sahne oldu. Çin temsilcisi TOP Esports ile Avrupa temsilcisi Fnatic’i karşı karşıya getiren eşleşmede Fnatic’e verilen şans çok düşüktü. Fnatic bu seride 2-0 öne geçmeyi başardı. Fnatic’e bu noktadan sonra alacakları tek galibiyet yarı final bileti için yeterli olacaktı; ancak TOP Esports seriye geri dönmeyi başardı. Üç maç üst üste kazanarak seride 3-2 üstünlüğü yakaladı ve yarı finaldeki yerini aldı. Dördüncü günde ise Kore’nin büyük hayal kırıklığı ve Avrupa’nın büyük zaferi vardı. Avrupa temsilcisi G2 Esports, 3-0’lık rahat bir skorla Kore temsilcisi Gen.G’yi mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı.

Yarı final heyecanı 24 - 25 Ekim’de

Yarı finallerde TOP Esports, Suning Gaming ile; DAMWON Gaming ise G2 Esports ile eşleşti. Yarı final heyecanı 24 ve 25 Ekim’de oynanacak karşılaşmalar ile tamamlanacak. Yarı final serilerini kazanan iki takım, 31 Ekim’de oynanacak finalde karşı karşıya gelecek. Karşılaşmalar lolespor.com adresinden canlı yayınlanacak.