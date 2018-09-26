League of Legends 8.19 Yama notları yayınlandı

Daha önce de adı belirttiğimiz yazıdaki şampiyonların geçtiği bu notlarda, Darius, Fiora, Kha’Zix, Elise, Jarvan IV, Nunu & Willump, Janna, Thresh, Pyke, Tahm Kench, Kog’Maw ve Liandry’nin Eziyeti olmak üzere geniş çaplı bir güncelleme bekliyoruz. Geçen yıl da Dünya Şampiyonası için 23 değişiklik yapıldığını göz önüne aldığımızda, bu yıl daha az düzenleme yapıldığını görüyoruz.

8.19 yamasının son yama olarak kalmayabileceğini de belirten Riot Games, herhangi bir konuda aşırıya kaçılmış olması durumunda düzenlemenin tekrardan yapılacağını söylüyor. Yazısında ayrıca 8.19 yaması ile güncellenen şampiyonların “rekabetçi arenalarda boy göstermeye epey yaklaşmış şampiyonlar” olduğunu belirten Riot Games, bu yamada ayrıca birkaç hatanın giderildiğini ve görsel düzenlemelerin yapıldığını da söylemeden geçmiyor. Ayrıca bir de yeni bir kostüm olan Şampiyonlar Şampiyonu Kha’Zix’in görüntüsünü paylaşıyor. (Playerbros)