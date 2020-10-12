League of Legends 2020 Şampiyonası'nda grup aşaması tamamlandı
League of Legends’da dünyanın en iyisini belirlemek üzere, bölgesel liglerin en iyilerinin mücadele ettiği Dünya Şampiyonası etkinliğinde grup aşamalarında sona gelindi. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ekiplerin adını çeyrek finale yazdırdığı grup aşamasında, çeyrek final heyecanı 15 - 18 Ekim tarihleri arasında yaşanacak.
16 takımın mücadele ettiği 2020 Dünya Şampiyonası Grup Aşaması maçları tamamlandı. 25 Eylül’de ön eleme aşaması maçlarıyla başlayan şampiyona heyecanı, 15 - 18 Ekim tarihleri arasında oynanacak çeyrek final mücadeleleriyle devam edecek.
Kuzey Amerika’nın hayal kırıklığı, Kore’nin yükselişi
Kuzey Amerika bölgesi (LCS) Grup Aşaması’nda 3 takım ile temsil edildi. Team Liquid ve FlyQuest gruplarını 3'er galibiyetle tamamlasa da bu sonuç onları çeyrek finale taşıyamadı. Bölge şampiyonu TSM ise şampiyonayı galibiyet alamadan tamamladı. Üç LCS temsilcisi için de şampiyona sona erdi. Şampiyonaya 3 takım gönderen Güney Kore bölgesinin ise (LCK) üç temsilcisi de adını çeyrek finale yazdırdı. DAMWON Gaming ve GEN.G Esports gruplarını lider tamamlarken DRX de ikinci sıradan çeyrek final biletini kaptı.
Çin ve Avrupa’dan Birer Kayıp
Son iki şampiyonayı kazanan Çin bölgesi (LPL) bu yıl gruplarda 4 takım ile temsil edildi. Suning, JD Gaming ve Top Esports adını çeyrek finale yazdırmayı başarsa da LGD Gaming, C grubunu 3. sırada tamamlayarak şampiyonaya veda etti.
Benzer bir kaderi Avrupa takımları da yaşadı. 3 takım ile şampiyonada temsil edilen Avrupa bölgesi (LEC) çeyrek finale iki takım yolladı. G2 Esports ve Fnatic yoluna devam ederken Rogue grubunu 4. sırada tamamlayarak hayal kırıklığı yarattı.
Çeyrek Final heyecanı 4 gün sürecek
15 Ekim’de başlayacak çeyrek final maçları için eşleşmeler belli oldu. Dört gün sürecek heyecanda bütün maçlar saat 13.00’da başlayacak:
15 Ekim: DAMWON Gaming - DRX
16 Ekim: Suning - JD Gaming
17 Ekim: Top Esports - Fnatic
18 Ekim: Gen.G - G2 Esports
Beş maç üzerinden oynanacak serileri kazanan takımlar yarı finale yükselecek. 24 Ekim ve 25 Ekim’de oynanacak yarı final karşılaşmalarını kazanan iki takım 31 Ekim’deki finalde karşı karşıya gelecek. Karşılaşmalar lolespor.com adresinden canlı yayınlanacak.