Türkiye’de espor ekosisteminin önemli dinamikleri arasında yer alan League of Legends Üniversite Ligi’nde şampiyon belli oldu. Riot Games Espor Sahnesi’nde oynanan ve espor tutkunlarının canlı olarak izlediği 2019 Üniversite Ligi finalinde, vadiden zaferle ayrılarak şampiyonluğunu ilan eden takım BAU Raiders oldu.

League of Legends coşkusunun doyasıya yaşandığı final gününde, üniversiteli oyuncular Dünyanın en büyük LoL sahnesinde oynama tecrübesi de yaşadı.

“Geleceğin yıldızları Üniversite Ligi’nden çıkacak”

Gençlerin büyük ilgi gösterdiği Üniversite Ligi finalinde League of Legends sevenlerle buluşmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden Riot Games Türkiye Ülke Müdürü Bora Koçyiğit, şunları söyledi:

“Takımlarımızla, topluluğumuzla, izleyenlerimizle, oyuncularımızla ve çalışanlarımızla ne denli büyük ve keyifli bir aile olduğumuzu bugün bir kez daha gördük. Heyecanlı mücadelelere tanıklık ettiğimiz 2019 Üniversite Ligi de yine ülkemizin dört bir yanındaki umut vaat eden onlarca genç oyuncuyla buluşmamıza fırsat verdi. Esporun akademi tarafındaki gelişimini de hem destekliyor hem de yakından takip ediyoruz. Üniversite Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayan BAU Raiders’ı tebrik ediyoruz."