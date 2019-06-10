İlk elemeler Counter-Strike: Global Offensive gerçekleşerek 27 - 28 - 29 - 30 Haziran binlerce oyuncu ön elemeleri kazanarak 11 - 12 - 13 - 14 Temmuz gerçekleşecek grup aşamalarına kalmak için karşılaşacak.

4 - 5 - 6 - 7 Temmuz tarihlerinde League of Legends ön elemeleri kazanarak 18 - 19 - 20 - 21 Temmuz gerçekleşecek olan grup aşamalarına kalmak için karşılaşacak ve grup aşamalarını kazanan ekipler 3 - 4 Ağustos Nişantaşı Üniversitesi Neotech Kampüsünde gerçekleşecek olan büyük finali kazanmak için karşılaşacaklar.

Farklı oyun türlerinde finali kazanan ekipler Nişantaşı Üniversitesinden %100 Eğitim bursu almayı hak kazanacak.



