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League Factory'nin düzenlediği Gençlik Ateşi 2019 Başlıyor!

Gençlik Ateşi 2019 Lise çağında yer alan espor tutkunlarının eğitim ve öğretim hayatlarını unutulmaz deneyimler kazandırmak için başlıyor. Türkiye'nin dört bir yanından 2 farklı oyun türünde mücadele katılacak binlerce oyuncuya yarı profesyonel tecrübe edindirmek için 27 Haziran günü başlıyor!

10 Haziran 2019, Pazartesi 15:35
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League Factory'nin düzenlediği Gençlik Ateşi 2019 Başlıyor!

İlk elemeler Counter-Strike: Global Offensive gerçekleşerek 27 - 28 - 29 - 30 Haziran binlerce oyuncu ön elemeleri kazanarak 11 - 12 - 13 - 14 Temmuz gerçekleşecek grup aşamalarına kalmak için karşılaşacak. 

4 - 5 - 6 - 7 Temmuz tarihlerinde League of Legends ön elemeleri kazanarak 18 - 19 - 20 - 21 Temmuz gerçekleşecek olan grup aşamalarına kalmak için karşılaşacak ve grup aşamalarını kazanan ekipler 3 - 4 Ağustos Nişantaşı Üniversitesi Neotech Kampüsünde gerçekleşecek olan büyük finali kazanmak için karşılaşacaklar.

Farklı oyun türlerinde finali kazanan ekipler Nişantaşı Üniversitesinden %100 Eğitim bursu almayı hak kazanacak. 


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