Ldl genel olarak kötü kolesterol ya da düşük yoğunluğa sahip olan lipoprotein şeklinde bilinmektedir. Ortaya çıkan bu kolesterol ile beraber farklı ve ciddi hastalıklar meydana gelebilmektedir. Belli bir değer ve dengede olması gereken Ldl için ise, sağlıklı bir insan için standart aralık bulunmaktadır. Bu doğrultuda Ldl yüksekliği ya da düşüklüğü ile beraber, kolesterol uzman doktor kontrolü altında ele alınmalı ve tahliller üzerinden tedavi yöntemleri sağlanmalıdır.

LDL değeri nedir?

Düşük yoğunluklu lipoproteinler olarak da bilinen Ldl değeri, diğer bir ismi ile kötü kolesterol şeklinde bilinmektedir. Kan yolu üzerinden farklı noktalara taşınan bu değer, karaciğerde üretimi gerçekleştirilen protein olarak öne çıkıyor. Bazı insanlarda damar duvarına yapışırken bu noktada plak adıyla bilinen katmanlar meydana getirmektedir. Bu tür durumlar meydana geldiğinde ise belli başlı bazı hastalıklar söz konusu olabilmektedir. Özellikle damar tıkanıklığı ya da damar sertliği gibi sorunlar zaman içerisinde ciddi boyutlara ulaşabilir.

O yüzden kötü kolesterol olarak bilinen düşük yoğunluklu lipoproteinler için mutlaka düzenli olarak kontrol yapılması gerekir. Sağlıklı bir insanda olması gereken Ldl değer aralığını yakalanması çok önemlidir. Elde edilecek normal değerler pek çok hastalığın önüne geçmek ve erken zamanda tanı ile teşhis üzerinden tedavi yöntemi sağlamaktadır.

LDL değeri yüksekliği veya düşüklüğünün nedeni nedir?

Ldl değerinin yüksek olması damar tıkanıklığı ve kalp hastalıkları noktasında ciddi bir risk teşkil etmektedir. Çünkü atardamar çeperinde kolesterol birikmesine yol açan bu durum, kısa sürede insan sağlığını önemli derecede riske atmaktadır. Böylece bölgede biriken kolesterol damar akışını önemli oranda etkilemekte ve zayıflatmaktadır. Bu sebepten özellikle kalp hastalıkları ve sorunu olan kişiler için Ldl değeri 100 mg/ld altında olması oldukça önemlidir. Bu doğrultuda Ldl kolesterol yüksekliğinin ya da düşüklüğünün belli başlı bazı nedenleri bulunmaktadır.

- Hareketsiz yaşam,

- Sigara içmek,

- Yaşlılık,

- Şeker hastalığı,

- Kilo almak,

- Tiroid hastalıkları,

- Alkol kullanımı,

- Genetik faktörler,

- Stres,

- Sağlıksız beslenme,

Bu gibi farklı sebepler nedeniyle Ldl değeri çok yüksek çıkabilmekte ya da normalden çok daha aşağı inmektedir. Mutlaka sağlıklı bir yaşam için dengeli beslenme ve egzersiz büyük öneme sahiptir. Aynı zamanda negatif düşüncelerden uzak durmak ve stresten uzaklaşmak yine Ldl değerindeki doğru aralığı yakalama noktasında önemlidir. Aksi takdirde damar sertliği ile beraber tıkanıklık ve kalp hastalıkları ortaya çıkabilmektedir. Kan akışının yavaşlamasına neden olan Ldl değerinin yüksek olması ya da düşük yaşanması, zaman içerisinde birçok farklı hastalığı daha ortaya çıkarabilmektedir.

LDL değer aralığı kaç olmalı?

Sağlıklı bir insanda Ldl değeri belli başlı bazı rakamlar üzerinden ele alınarak tespit edilmektedir. Bu rakamlar standarttır ve Ldl yüksekliği ya da düşüklüğünün anlaşılması noktasında önemli potansiyel teşkil etmektedir.

- 100 mg/dl’den düşük olan Ldl en sağlıklı seviye olarak öne çıkmaktadır.

- 100 - 129 mg/dl arasındaki değer ise sağlıklı ancak mutlaka dikkat edilmesi gereken miktar olarak öne çıkmaktadır.

- 130 - 150 mg/dl arasında oluşmuş Ldl değeri ise sağlık sınırını aşmış biçimde karşılık bulunmaktadır.

- 160 - 189 mg/dl arasındaki Ldl değerleri yüksek seviyeyi gösterir.

- 190 mg/ld değeri ele alındığında ise oldukça yüksek bir değerdir ve tehlike arz etmektedir.

Bu değerler yapılan hemogram yani kan sayısı ile kan testi üzerinden anlaşılmaktadır. Ortaya çıkan test ile beraber farklı değerler üzerinden yaşanan hastalıklar konusunda teşhis ve tedavi yöntemleri ele alınır. Özellikle yüksek çıkması ya da düşük yaşanması karşısında gerekli önlemlerin alınması hayati noktada önemli potansiyel teşkil ediyor. Sağlıklı bir yaşam konusunda LDL 100 mg/dl altına inebilmesi için gerekli önlemlerin alınması önemlidir. Bu doğrultuda öncelikle bireysel açıdan sağlıklı beslenme, stresten uzak yaşam ve sigara gibi zararlı unsurlardan uzak kalmak gerekir. Aktif bir yürüyüş ya da kuşu gibi unsurlar da oldukça önemlidir.



