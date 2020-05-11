Enerji üretiminde önemli bir yardımcı enzim olarak öne çıkan ldh değeri, sağlıklı bir yaşam için mutlaka belirli aralık içerisinde yer almalıdır. Birçok farklı organda yer alan bu enzim, yüksek oranda enerji ihtivası ile beraber aynı zamanda dolaşım üzerinden de katkı sağlamaktadır. Özellikle böbrekler, pankreas, karaciğer, kalp, beyin, kan hücreleri ve iskelet kaslarında bu enzimin yer aldığını dile getirmek mümkün. Bu bölgelerden üretim ile vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi karşılamaktadır.

LDH değeri nedir?

Kan sayımı esnasında ldh değeri ortaya çıkar ve enerji üretimi noktasında bir enzimdir. Özellikle vücudun farklı noktalarındaki yaralanma neticesinde ortaya çıkan kan ile beraber, ldh enzimi bölgede aktif hale gelir. Bu bölgede iyileşme noktasında önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Aynı zamanda böyle durumlarda ldh değeri çok daha iyi anlaşılır ve oldukça yüksek çıkar. İzoenzimleri eşliğinde 5 farklı form üzerinden oluşan ldh, özellikle kalp ve kırmızı kan hücrelerinde oldukça yüksek oranda bulunmaktadır.

Aynı zamanda lenf dokusu, akciğer, trombositler ve pankreas, iskelet kası ile karaciğer gibi birçok farklı noktada üretimi gerçekleşmektedir. Bunlar genelde ldh-1, ldh-2, ldh-3, ldh-4 ve ldh-5 formları olarak öne çıkmaktadır. Bu bölgelerde meydana gelen üretim eşliğinde yüksek enerji sağlanır ve vücudun ihtiyaç duyduğu gerekli etmenler elde edilir.

LDH değeri yüksekliği veya düşüklüğünün nedeni nedir?

Ldh değeri düşüklüğü ve yüksekliği farklı sebeplerden dolayı yaşanabilmektedir. Bu durum enzim değerleri üzerinden kan testi ile beraber ortaya çıkar. Yapılan test doğrultusunda ldh değeri de normalden yüksek çıkması belli başlı bazı nedenlerin varlığını göstermektedir.

- İnme ve SVO hastalıkları,

- Testis ile lenfoma kanseri,

- Ensefalit,

- Akciğer embolisi,

- Pankreatit,

- Böbrek ve kalp ile karaciğer hastalıkları,

- Menenjit,

- Hemolitik anemiler,

- Tansiyon düşüklüğü ile belli başlı kronik hastalıklar,

- Birtakım ilaç çeşitleri,

- Iskemi ve pnömoni,

- Kemik kırıkları ile kas zedelenmeleri,

Bu gibi sebeplerden dolayı yapılan kan sayısı üzerinden test ile beraber standart değerin üzerine çıkmaktadır. Aynı zamanda belli başlı bazı problemlerden dolayı ldh değeri standart seviyenin altına düşmektedir.

- Aşırı C vitamini tüketimi,

- Kas tutulması,

- Kramp ile kas ağrıları,

- Genetik faktörler,

Böylesi durumlarda mutlaka ele alınan belirtiler ile beraber kan testi üzerinden teşhis ve tahliller adına doktora başvuru yapılması gerekmektedir. Sağlıklı bir yaşama kavuşmak ve düzenli hayat için, erken teşhis her daim daha hızlı ve güçlü tedavi imkanı sağlar.

LDH değer aralığı kaç olmalı?

Standart olarak insan kanında her daim belirli bir ldh değeri yer alır. Ancak ldh değeri yaş ile beraber cinsiyete bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Belli bir standart değer üzerinden referans alınmış farklı oranlar bulunmaktadır.

- 0 ile 1 aylık bebekler için 225-600 U/L Normal olarak geçmektedir.

- 1 ile 12 yaş arası bebekler için ise 100-400 U/L değeri normaldir.

- 1 ile 3 yaş arası bebekler adına 100-300 U/L değeri normaldir.

- 4 ile 18 yaş arasındaki bireyler için 100-250 U/L değeri normal olarak geçer.

- Yetişkin kadınlar için 90-250 U/L değeri normaldir.

- Yetişkin erkeklerde 90-240 U/L biçiminde öne çıkmaktadır.

Bu değerler her daim standartları ve tüm dünya genelinde ortak olarak ele alınır. Yaş ile beraber cinsiyete bağlı olarak bu değerler içinde olan kişiler adına, ldh enzimi sağlıklı biçimde vücutta yer aldığı söylenebilir. Bu değerlerin altına ya da üstüne çıkan kişiler mutlaka gerekli teşhis ve tedavi konusunda uzman doktora başvurması gerekmektedir.

Zira pek çok farklı organda üretimi gerçekleştirilen ldh enzimi, enerji noktasında oldukça önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Aynı zamanda sağlıklı yaşam, dengeli beslenme ve egzersiz yapmak da bu dengenin standart referans değerler arasında kalması için oldukça önemlidir. Aşırı düşük ve yüksek noktada erken zamanda doktor kontrolü ilk yapılması gereken unsurdur.



