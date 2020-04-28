LCS 2020 Yaz Mevsimi Haziran’da başlayacak

Tarihi bir Bahar Mevsimi’ne sahne olan LCS’te 2020 Yaz Mevsimi başlangıç tarihi duyuruldu. Buna göre lig 13 Haziran Cumartesi günü başlıyor. Akademi Ligi ise 12 Haziran tarihinde oynanmaya başlanacak.

Cloud9’ın LCS’in gördüğü en dominant şampiyonluğuyla sonlanan Bahar Mevsimi’nin ardından 2020 Yaz Mevsimi heyecanının başlayacağı gün belli oldu. 13 Haziran’da oynanacak ilk lig maçıyla birlikte LCS ekranlara geri dönecek. Birçok League of Legends hayranı ligin başlamasını dört gözle bekliyor. Zira daha şimdiden mevsim arasının en bomba transferi gerçekleşti bile.

Şimdiden tüm LoL hayranlarının gözü TSM ve Team Liquid’in üzerinde. Büyük bir sürpriz ile TL’den ayrılan Doublelift, eski takımı TSM’e transfer olmuştu. 2016’daki kadrosunu geri toplamış gibi gözüken TSM’in nasıl performans sergileyeceği, DL ile yollarını ayıran TL’nin nasıl bir oyun ortaya koyacağı kadar merak ediliyor. Liquid’in DL’den boşalan nişancı rolünü ise Tactical ile doldurması bekleniyor. Yerli oyuncu olan Tactical’ın genç olması ve dört veteran ile mücadele etmesi oyuncunun gelişimi açısından bulunmaz bir fırsat olarak öne çıkıyor.

LCS 2020 Yaz Mevsimi cumartesi, pazar ve pazartesi günleri oynanmaya devam edecek. Tıpkı Bahar Mevsimi’nde olduğu gibi Yaz Mevsimi’nde de cumartesi ve pazar günleri dörder maç, pazartesi günleri ise ikişer maç oynanacak.

LCS 2020 Yaz Mevsimi, Bahar Mevsimi Finali’nin tekrarı niteliğinde Cloud9 ile FlyQuest arasındaki mücadeleyle başlayacak. Tam takvim önümüzdeki günlerde paylaşılacak.

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