LCS tarihinin en dominant performansını sergileyen Cloud9, 2020 Bahar Mevsimi Finali’nde karşılaştığı FlyQuest’i 3-0 yenerek şampiyon oldu. Rüya gibi geçen bir sezonun ardından Cloud9, 6 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı. Son olarak takımın efsanevi orjinal kadrosuyla 2014 yılında şampiyonluğa ulaşan organizasyon aynı başarıyı tekrarladı.

Final serisinin oldukça çekişmeli başladığını ve ilk maçın 34 dakika sürdüğünü belirtmek gerekiyor. FlyQuest genel olarak C9’a karşı iyi bir oyun planı sergilemiş olsa da şampiyon, rakibinin hatalarını değerlendirme konusunda harika bir iş çıkardı. Serinin kalan maçlarında da aynı dominant performansı sergileyen ekip, rahat bir seri çıkararak rakibini 3-0 yendi.



