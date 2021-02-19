Lazio'ya büyük şok! Serie B'ye düşürülebilirler!
Son dakika haberi...İtalya'nın en büyük kulüplerinden birisi olan Lazio'nun koronavirüs testleriyle oynadığı gerekçesiyle mahkemeye sevk edildiği belirtildi.. Başkent ekibi bir alt lige düşürülme tehlikesiyle karşı karşıya...
Amerikan medyasından ESPN'in haberine göre, italya'nın en büyük ve köklü kulüplerinden bir tanesi olan Lazio, koronavirüs testlerinin sonuçlarıyla oynaması sebebiyle İtalya Federal Mahkemesi'ne sevk edildi.
Roma kulübünün, Serie B'ye düşürülme tehlikesi bulunuyor.
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