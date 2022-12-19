Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Galatasaray tam 5 hazırlık maçı yaptı. Sarı-Kırmızılılar hazırlık maçlarında Vallecano'ya 1-0, Villarreal'e 4-3 yenildi, Adana Demir'le 2-2 berabere kaldı, Lazio'ya 2-1 mağlup olmuştu. Okan Buruk'un öğrencileri, son maçta ise Fransız temsilcisi Toulouse'u 2-1 yenerek moral depoladı.





Aslan'ın, Antalya'daki rakiplerinden Lazio'nun golcüsü Ciro İmmobile mücadele ile ilgili olarak FANATİK'e konuştu.

İtalyan yıldız, editörümüz Ömer Necati Albayrak'ın sorularını yanıtladı.

'Enerjik ve kaliteli gençleri var'

Deneyimli forvet, "Lige yaklaşırken 2 güzel maç yaptık ve lige en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştık. İki takıma da teşekkür ediyorum. Galatasaray'a karşı daha önce de oynadım, yine enerjik ve kaliteli gençleri vardı. İyi bir takım gördüm sahada. Bu sayede bizim için de iyi bir test oldu" yorumunu yaptı.

'Türkiye bir futbol ülkesi'

"Türk futbolunu takip ediyor musun?" sorusuna da yanıt veren İmmobile, "Evet. Türkiye uluslararası seviyede önemli bir futbol ülkesi. Avrupa kupalarına hem takım hem de milli takım olarak katılan bir ülke. Önemli ve büyük bir futbol kültürüne sahip" diye konuştu.





'Messi'nin kupa kazanması...'

Dünya Kupası ile ilgili görüşlerini de aktaran 32 yaşındaki futbolcu, "Maalesef dışarıdan takip etmek zorunda kaldım. Ama güzel bir turnuva oldu. Dünya Kupası'nda her zaman şampiyonları, en iyileri görüyoruz ve duygulu, heyecanlı maçları yaşıyoruz. Turnuvanın en başından beri isteğim, Messi'nin kariyerini bir kupayla taçlandırmasıydı" ifadelerini kullandı.

FANATİK ÖZEL / Ömer Necati Albayrak