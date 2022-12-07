Napoli ve Salernitana gibi ekiplerin yanı sıra bir başka İtalyan takımı da Türkiye'de hazırlık maçları oynamaya hazırlanıyor. Serie A'nın önemli ekiplerinden Lazio, Türkiye'de iki hazırlık maçı oynayacak.

Kamp Antalya'da

Lazio, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen aranın son bölümünü Türkiye'de geçirecek. İtalyan ekibi Antalya'nın Belek ilçesinde hazırlıklarını sürdürecek.

İlk rakip galatasaray" target="_self" style="text-decoration: underline;font-weight: bold;"> Galatasaray

12-17 Aralık tarihleri arasında Antalya'da bulunacak Lazio'nun 14-17 Aralık tarihleri arasında iki hazırlık maçı oynayacağı belirtildi. Bu takımlardan birinin Galatasaray olduğu açıklanmıştı ki Il Messaggero, 14 Aralık'taki maçın Sarı-Kırmızılılar'a karşı olacağını belirtti.

Diğer rakip Beşiktaş veya Hatayspor

Corriere dello Sport, Lazio'nun Türkiye'de Galatasaray ve Beşiktaş ile karşı karşıya geleceğini belirtmişti. Il Messaggero'nun son haberine göre ise İtalyan ekibi, 17 Aralık'ta Hatayspor ile karşılaşacak.

12 Aralık Pazartesi günü Türkiye'ye gelecek olan Lazio'nun 18 Aralık'ta İtalya'ya dönmesi bekleniyor.