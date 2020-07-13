İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanırken bu doğrultuda da transfer çalışmalarını sürdürüyor. İtalyan ekibi sol bek pozisyonu için Danny Rose'u kadrosuna katmak istiyor.

Corriere dello Sport'a göre Lazio Futbol Direktörü Igli Tare, devre arasında Tottenham'dan kiralık olarak Newcastle'a giden Danny Rose'u çok beğeniyor ve kadroya eklemek istiyor.

Lazio'nun önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hazırlanıyor olmasının da transferde avantaj sağlayacağı belirtilmekte.