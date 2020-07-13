Lazio'dan Danny Rose hamlesi

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, Newcastle United'ın devre arasındaki Tottenham'dan kiraladığı sol bek Danny Rose'u kadrosuna katmak istiyor.

13 Temmuz 2020, Pazartesi 15:23 Son Güncelleme:
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Lazio'dan Danny Rose hamlesi

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanırken bu doğrultuda da transfer çalışmalarını sürdürüyor. İtalyan ekibi sol bek pozisyonu için Danny Rose'u kadrosuna katmak istiyor. 

Corriere dello Sport'a göre Lazio Futbol Direktörü Igli Tare, devre arasında Tottenham'dan kiralık olarak Newcastle'a giden Danny Rose'u çok beğeniyor ve kadroya eklemek istiyor. 

Lazio'nun önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hazırlanıyor olmasının da transferde avantaj sağlayacağı belirtilmekte. 

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