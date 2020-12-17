İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'nun büyük beklentilerle Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Vedat Muriç, şanssızlıklar yaşamaya devam ediyor. Milli takımda sakatlandıktan sonra takıma dönen Muriç'in bu kez de Lazio antrenmanında sakatlandığı belirtildi.

Sezon başında corona virüs ve sakatlık problemleri nedeniyle hazırlık kampını kaçıran ve sonrasında ritim bulmaya çalışırken milli takım kampında yeniden sakatlanan Muriç'in yeniden takıma dönme süreci uzamaya devam ediyor.

Bu sezon Lazio'da forma giydiği 8 maçta gol katkısı sağlayamayan Muriç, takımının Benevento ile oynadığı maçın kadrosuna alınmazken antrenmanda sakatlandığı ve 1 ay daha sahalardan uzak kalacağı belirtildi.