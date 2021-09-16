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Lazio'da Vedat Muriç, Galatasaray'a karşı ilk 11'de

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray'a konuk olmaya hazırlanan Lazio'da Ciro Immobile'nin dinlendirilip yerine Vedat Muriç'in oynaması bekleniyor.

16 Eylül 2021, Perşembe 12:24 Son Güncelleme:
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Lazio'da Vedat Muriç, Galatasaray'a karşı ilk 11'de

Lazio, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında Galatasaray 'a konuk olacak. Lazio'da Galatasaray maçında Vedat Muriç'in ilk 11'de görevlendirilmesi bekleniyor. 

İtalyan basınında yer alan haberlerde Lazio'nun golcüsü Ciro Immobile'nin bu maçta dinlendirileceği ve yerine ilk 11'de Vedat Muriç'in başlayacağı aktarılmakta. 

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Bu sezon Lazio formasıyla sonradan oyuna girerek 3 maçta toplam 26 dakika süre alabilen Muriç, bu sezon ilk kez 11'de yer almaya hazırlanıyor. Vedat Muriç, 2020-21 sezonunun başında transfer olduğu Lazio'nun formasıyla toplam 11 maça ilk 11'de başlamıştı. 

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