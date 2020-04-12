İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, sezon sonunda kadrosuna bir golcü katmak adına transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe forması giyen Vedat Muriç için Tottenham'ın devreye girmesi ve bonservis bedelinin yüksek seviyelere çıkması Lazio'nun alternatif isimler üzerindeki çalışmalarını da hızlandırdı.

La Lazio Siamo Noi ve Corriere dello Sport'a göre Lazio; Muriç'in transferinde sorun yaşama ihtimaline karşın Olivier Giroud, Cedric Bakambu ve Caleb Ekuban ile ilgileniyor.

Lazio'nun ilk hedefi olarak eski Bursasporlu Cedric Bakambu öne çıkıyor. Bakambu, Bursaspor'dan Villarreal'e transfer olduğu dönemde de Lazio'nun listesinde yer alan isimlerdendi.

15 milyon Euro'dan vazgeçecek

Kongolu oyuncu şimdilerde ise Çin ekibi Beijing Gouan'ın kadrosunda yer alıyor. Fakat corona virüs salgını nedeniyle takıma dönmek istemediği belirtiliyor. Çin'de yıllık 15 milyon Euro kazanan Bakambu, ücretinde indirime giderek Avrupa'ya dönmek istiyor.

Tare'nin gözdesi Ekuban

Vedat Muriç'in vatandaşı Lazio Sportif Direktörü Igli Tare, Trabzonspor'dan Caleb Ekuban'ın ismini de ön plana çıkarıyor. Çünkü Tare, İtalya altyapısı dışında Ekuban'ı Arnavutluk'ta Partizani forması giydiği dönemden de tanıyor.