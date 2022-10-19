İtalya Serie A'nın 10. haftasında Lazio sahasında Udinese ile 0-0 berabere kalarak iki puan bırakmıştı. Ev sahibi ekip sadece iki puan değil, yıldız oyuncusunu da kaybetmenin şokunu yaşıyor.

Mücadelede dakikalar 30'u gösterdiğinde sakatlanan Ciro Immobile yerini Pedro'ya bırakmıştı.

GELECEK YIL FORMA GİYEBİLECEK

Yapılan testlerde sonucunda, Lazio kaptanının sol uyluğunda iki derece yırtık tespit edildi. Buna göre yıldız oyuncunun Ocak ayına kadar forma giymesi beklenmiyor.

32 yaşındaki oyuncunun 4 Ocak'ta Serie A'da oynanacak olan Lecce maçıyla sahalara dönmesi planlanıyor.





HANGİ MAÇLARDA YOK?

Lazio bu süreçte yaklaşık yedi maçta Immobile'den faydalanamayacak. İşte tecrübeli golcünün kaçıracağı maçlar;

23 Ekim: Atalanta - Lazio

27 Ekim: Lazio - Midtjylland

30 Ekim: Lazio - Salernitana

3 Kasım: Feyenoord - Lazio

6 Kasım: Roma - Lazio

10 Kasım: Lazio - Monza

13 Kasım: Juventus - Lazio

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