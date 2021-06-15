Lazio ve Sevilla, Hagi ile ilgileniyor

Romanya ve Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi, dünya devlerinin radarında...

İskoç basınından Glasgow Times'ın aktardığına göre eski kulübü Viitorul Constanta'nın CEO'su, hem İspanyol devi Sevilla hem de İtalyan devi Lazio'nun Rumen'i takip ettiğini iddia etti.

Lig şampiyonluğu yaşadı

Profesyonel kariyerine Romanya'nın Viitorul Constanta taıkımında başlayan Hagi, 2020'den beri Glasgow Rangers'in kadrosunda bulunuyor. 22 yaşındaki futbolcu bu sezon İskoçya ekibiyle 27 lig maçında 6 gol 9 asistlik performans sergiledi. Ianis Hagi ayrıca geçtiğimiz sezon Rangers ile lig şampiyonluğu sevinci yaşadı.