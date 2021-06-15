Lazio ve Sevilla, Hagi ile ilgileniyor
İskoç ekibi Glasgow Rangers'ta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ianis Hagi, Sevilla ve Laizo gibi Avrupa devlerinin listesine girmeyi başardı. Geçtiğimiz sezon Rangers ile lig şampiyonluğu yaşayan 22 yaşındaki futbolcu, 27 maçta 15 gole katkı sağlamıştı.
Romanya ve Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi, dünya devlerinin radarında...
İskoç basınından Glasgow Times'ın aktardığına göre eski kulübü Viitorul Constanta'nın CEO'su, hem İspanyol devi Sevilla hem de İtalyan devi Lazio'nun Rumen'i takip ettiğini iddia etti.
Lig şampiyonluğu yaşadı
Profesyonel kariyerine Romanya'nın Viitorul Constanta taıkımında başlayan Hagi, 2020'den beri Glasgow Rangers'in kadrosunda bulunuyor. 22 yaşındaki futbolcu bu sezon İskoçya ekibiyle 27 lig maçında 6 gol 9 asistlik performans sergiledi. Ianis Hagi ayrıca geçtiğimiz sezon Rangers ile lig şampiyonluğu sevinci yaşadı.