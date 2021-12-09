Lazio ile Galatasaray arasında bu akşam grup liderliği için oynanacak dev mücadele öncesi iki takımda da önemli eksikler var. Ev sahibi ekibin gol makinesi Ciro Immobile, ligdeki son Sampdoria deplasmanında talihsiz bir sakatlık yaşadı ve devre arasında oyundan alındı. İtalyan gazeteleri, dizinde problem olduğu belirlenen tecrübeli futbolcunun bugün Galatasaray'a karşı görev yapmasının zor olduğunu belirtiyor. Immobile'nin forma giymemesi halinde, yerine Fenerbahçe 'nin eski santrforu Vedat Muric oynayacak. Takım kaptanı Immobile bu sezon Lazio formasıyla 19 resmi maçta 16 gol atarken, Muric ise 12 resmi maçta henüz ağları havalandıramadı.

Yerine Morutan geçiyor

Galatasaray da sahaya çok önemli bir eksikle çıkacak. Takımın tüm hücumlarını yönlendiren isim olan Alexandru Cicaldau, ikinci Kovid-19 testi de pozitif çıktığı için İtalya'ya götürülmedi. Altay'la oynanan son lig maçında da aynı gerekçeyle kadroya alınmayan Rumen yıldızın yokluğunda forvet arkasına vatandaşı Morutan'ın geçeceği tahmin ediliyor.