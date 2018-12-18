Lazio Trezeguet için geliyor

Arap takımlarının kadrosuna katmak için çaba harcadığı Kasımpaşalı Trezeguet’ye son talip Avrupa’dan...

Mısır basınında yer alan iddiaya göre Trezeguet’nin menaceri, Kasımpaşa’ya Lazio’nun önerisiyle geldi, 6 milyon Euro’luk bir teklif sundu.

Ancak Kasımpaşa Başkanı Turgay Ciner’in 24 yaşındaki futbolcunun bonservisini 10 milyon Euro’dan aşağı vermeyi düşünmediği bildirildi. Ayrılmak istediği konuşulan Trezeguet için İtalyan kulübünden bir yetkilinin önümüzdeki günlerde Lacivert-Beyazlı kulübün kapısını resmi bir teklifle çalmaya hazırlandığı kaydedildi.