Lazio, Milinkovic-Savic için bonservis bedelini belirledi

Serie A ekiplerinden Lazio'da takımın yıldızı Sergej Milinkovic-Savic'in bu yaz ayrılması gündemde. Son dönemde PSG'nin transferi adına uğraş verdiği belirtilen Milinkovic-Savic için de Lazio, bonservis bedelini belirlemiş durumda.

Geçtiğimiz günlerde La Repubblica, PSG'nin 70 milyon euroluk teklifini gündeme getirmişti. Corriere dello Sport'a göre ise Lazio, Sırp oyuncu için 75 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.

İtalyan ekibi ile olan sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek Sırp yıldız için İngiliz ekibi Manchester United'ın da devrede olduğu aktarılmakta.