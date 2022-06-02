İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, tecrübeli teknik direktör Maurizio Sarri'nin sözleşmesini uzattığını açıkladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan duyuruda İtalyan teknik adamın 2023'te sona erecek sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.

Kariyerinde Chelsea, Juventus gibi Avrupa devlerini de çalıştıran Sarri, 9 Haziran 2021'de Lazio'nun başında geçmişti. İtalyan ekibi ile 47 maçta görev yapan Sarri, 1.62 puan ortalaması yakalarken, ligde sezonu 5 sırada bitirmiş ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılmayı garantilemişti.

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