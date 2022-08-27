Lazio - Inter maç sonucu: 3-1

İtalya Serie A'da gecenin maçında Lazio, Inter'i ağırladı. 90 dakika sonunda gülen taraf 3-1'lik skorla ev sahibi Lazio oldu.

Maurizio Sarri yönetimindeki Lazio, Felipe Anderson'un 40. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. Konuk Inter, 51'de Arjantinli yıldızı Lautaro Martinez ile eşitlik golünü attı: 1-1.

Maçta son bölüme 1-1'lik eşitlikle girilirken Lazio, Luis Alberto'nun golüyle 75'te bir kez daha öne geçti: 2-1. Tecrübeli futbolcu Pedro'nun 86. dakikadaki golü ise skoru belirledi: 3-1.

İlk 2 maçını kazanan Inter, ilk mağlubiyetini aldı ve 6 puanda kaldı. Lazio ise 3 maçta 7 puana ulaştı ve maç fazlasıyla lider konumda.

Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu, oyuna 77. dakikada dahil oldu.