Lazio-Galatasaray maçı sonrası Ryan Babel: Liderliği hak ettik!

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. maçında Lazio ile 0-0 berabere kalan Galatasaray , grubu namağlup lider tamamladı ve adını doğrudan son 16 turuna yazdırdı. Sarı Kırmızılı ekibin tecrübeli kanat oyuncusu Ryan Babel, 90 dakikanın ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Grubu lider tamamladıkları için çok mutlu olduklarını belirten Hollandalı futbolcunun açıklamaları şu şekilde:

''Buraya gelirken hedefimiz lider olmaktı. Lider geldik, lider dönmek istiyorduk. Bunu başardığımız için çok mutluyuz. Bu tip turnuvalarda ne kadar üst turlara geçerseniz bu otomatikman takım olarak size daha fazla güven verir. Şu anda lider bitirmek ve yüzde yüz hak ettiğimiz bir liderlik almak bize inanılmaz bir güven verdi. Adım adım gideceğiz. Çok mutluyuz, hak ettiğimiz liderlikle dönüyoruz.''







