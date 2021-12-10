Lazio beraberliğiyle UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nu namağlup lider tamamlayan Galatasaray 'da teknik direktör Fatih Terim, 90 dakika sonrası Roma Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında transfer çalışmaları ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Mısırlı forvet Mostafa Mohamed'in opsiyonunu büyük ihtimalle kullanacaklarını vurgulayan Terim, Gedson Fernandes transferine de yeşil ışık yaktı, "Mohamed'in opsiyonunu büyük ihtimalle kullanacağız. Bizde kalmasını istiyoruz, Başkanla da konuştuk. Gedson Fernandes'e bakılıyor, uğraşılıyor.'' dedi.

Galatasaray formasıyla 41 resmi maça çıkan Mohamed, 13 gol, 1 asistle skora katkı sağladı.

Mohamed, yeniden göze girdi

23 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezonun devre arasında transferi sonrası ilk maçlarda sergilediği üstün performansla yıldızını parlatsa da, bu sezona çok kötü bir başlangıç yapmıştı. Sadece gol atamamasıyla değil, mücadele etmemesiyle de dikkat çeken Mohamed, son haftalarda ise hem takım oyununa katkısı hem arzusu hem de çalışkanlığıyla yeniden Terim'in gözüne girmişti.

4 milyon Dolar opsiyon

Galatasaray, yaz transfer döneminde Bordeaux'ya transferi son dakikada suya düşen Mostafa Mohamed'in bonservisini 4 milyon Dolar karşılığında satın alma opsiyonuna sahip.

Gedson, Galatasaray'ı istiyor

Geçen sezonun son bölümünde sarı-kırmızılı forma ile başarılı bir performans sergileyen Portekizli oyuncu için sezon başında Benfica, 15 milyon Euro bonservis isteyince transfer suya düşmüştü. Lizbon ekibinde forma şansı bulamayan ve 2023 sezonu sonunda bitecek sözleşmesini uzatmaya yanaşmayan Gedson'un Galatasaray'a gelmek için Benfica Yönetimi'ne haber gönderdiği iddia ediliyor.

Geçen sezon devre arasında Galatasaray'a kiralık olarak katılan Portekizli, 18 resmi maça çıkmış ve 1 gol, 3 asistle skora katkı sağlamıştı.

Forma şansı bulamadı

Ocak ayında masaya 8 milyon Euro ile masaya oturacak olan Galatasaray'ın Benfica ile bonservis bedelinde uzlaşamaması halinde kiralama formülünü devreye sokacağı gelen haberler arasında. Benfica'da bu sezon sadece 4 maça çıkabilen ve 107 dakika sahada kalabilen Gedson'un güncel piyasa değeri 12.5 milyon Euro.

18 maçta 3 gol, 2 asist

Geçtiğimiz sezonun devre arası transfer döneminin son günü 500 bin Euro'ya kiralanan ve özellikle ligin final haftalarına damgasını vuran Portekizli, Süper Lig ’de 17 maçta forma şansı bulurken 2 asist yapmıştı. Fernandes, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise çıktığı 1 maçta 1 gol atma başarısı göstermişti.







